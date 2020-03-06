Covid-19 salgınının en çok etkileyeceği sektörlerin havacılık ve turizm sektörleri olacağı ayan beyan ortadadır. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde bu iki sektör salgın yüzünden ilk olarak ve en olumsuz şekilde etkilenecek sektörler olacaktır.

Medyaya yansıyan haberlere göre turizmin başkenti İtalya’da sokaklar boş, in cin top oynuyor, Venedik kanallarında gondol gezmiyor, Fransa ve İngiltere aynı şekilde. Çin dersen kimse sokağa çıkamıyor. Salgın Antartika hariç tüm kıtaları etkiledi, virüs bir tek penguenlere bulaşmadı.

Euronews’in haberine göre İran’ın Eski Şam Büyükelçisi, Dışişleri Bakan Vekili ve Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Şeyhulislam, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İran’ın tatil bölgelerinden Mazenderan ve Gilan eyaletleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında girişlere kapatıldı. İran’da ölüm oranı çok yüksek görünmektedir, eğer bulaşan hasta sayısı verilerinde bir hata yoksa bu virüsün ölümcüllüğünün İran’da neden bu kadar yüksek olduğunun açıklanması gerekir.

İtalya’da, corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 148’e çıktı. İtalya Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile tüm üniversitelerde eğitim-öğretime yarından itibaren 15 Mart’a kadar ara verildiğini açıkladı.

İngiltere’de 1 kişinin perşembe günü corona virüsten öldüğü açıklandı ve böylece ülkede Covid-19 kaynaklı ilk ölüm kayıtlara girdi. Fransa’da corona virüs vakaları Ulusal Meclis’e de sıçradı. Fransız bir milletvekili ve mecliste çalışan bir işçinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı bildirildi. Avustralya’da müzisyen ve besteci Brett Dean yeni tip corona virüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Avustralya’da vaka sayısı elliye yükseldi ve corona virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan, corona virüs nedeniyle Kabe etrafındaki tavaf alanını kapattı, salgın nedeniyle hem yabancı ülkelerden gelecekler hem de kendi vatandaşları için umre ziyaretlerini askıya aldı, normalde binlerce hacı adayının bulunduğu tavaf alanı bomboş kaldı.

Kaliforniya’da Covid-19 nedeniyle ilk ölümün bildirilmesinin ardından Vali Gavin Newsom eyalet genelinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Alman havayolu şirketi Lufthansa, corona virüs nedeniyle mart ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan 7 bin 100 uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler, Covid-19 salgını nedeniyle 290 milyonu aşkın öğrencinin eğitiminin aksadığını açıkladı.

Salgın toplu halde yapılan eğitim, ibadet, spor ve sanat faaliyetlerini durdurmuş vaziyette.

Salgının süresi, yayılması ve ölümcüllüğü bu krizin sonuçlarını belirleyecektir, lakin hiç şüphe yok ki hem Türkiye ekonomisi ve hem de küresel ekonomi için şu anda en büyük tehdit bu salgındır.

Influenza gibi virüsler mevsimseldir yani kışın daha kolay yayılırlar, bahar geldiğinde yok olurlar. Hava ısınınca virüs etkisini kaybeder, hava soğuduğunda yeniden ortaya çıkabilirler. Sıtma gibi hastalıklarda ise taşıyıcı etkisiz hale geldiğinden salgın durabilir. Sivrisinekler kışın aktif olmadıklarından sivrisineklerin yaydığı sıtma yaz hastalığıdır. Covid-19 virüsünün mevsimsel olduğuna dair bir bilgi yok.

2003 yılında ortaya çıkmış SARS ve 2012’de ortaya çıkmış MERS neden olan virüsler de bu aileden. Corona virüs ailesinin ismi Latince taç anlamına gelen Corona’dan geliyor çünkü proteinlerin oluşturduğu çivili bir yapısı var (taçlı virüs)

Corona virüsler zoonotik, yani hayvanlardan insanlara geçmiş türler. Ayrıntılı araştırmalar SARS-CoV’nin misk kedilerinden insanlara ve MERS-CoV’un develerden insanlara bulaştığını tespit etmişti. Covid-19’un da Wuhan şehrinde canlı hayvan pazarından satın alınan vahşi hayvan türlerinden insanlara bulaşmış olabileceği söyleniyor.

Corona virüslerin mevsimsel olduğunu, baharın gelip havaların ısınması ile kendiliğinden bu salgının sönümleneceğini beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olabilir.

Ekonomiyi yönetenlerin, yatırımcıların ve ekonominin tüm aktörlerinin bu salgın sürecini iyi izlemesi tabiri caizse topun ağzında olan sektörleri önceden tahmin ederek, bu sektörleri destekleyecek gerekli tedbirleri şimdiden alması önem taşımaktadır. İş işten geçip batan battıktan sonra ah vah etmenin keşke şu önlemleri alsaydık demenin sonra kimseye bir faydası olmaz.