Hava yoluyla ekimde 8.7 milyonu aşkın yolcu taşındı

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, hava yoluyla seyahat edenlerin sayısının ekim ayında 8 milyon 874 bin 609 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, 2020 yılının ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 61 bin 364, dış hatlarda 31 bin 15 olmak üzere hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişler ile birlikte 108 bin 119 oldu. Söz konusu ayda Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; ekim ayında iç hatlarda 55 bin 752 ton, dış hatlarda 191 bin 119 ton olmak üzere toplam 246 bin 871 tona ulaştı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NI 2 MİLYON YOLCU KULLANDI

İstanbul Havalimanı’nda ekim ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 5 bin 283, dış hatlarda 10 bin 442 olmak üzere toplamda 15 bin 725 oldu. Yolcu trafiği ise iç hatlarda 626 bin 731, dış hatlarda 1 milyon 305 bin 751 olmak üzere toplamda 1 milyon 932 bin 482 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, ilk 10 aylık dönemde, turizm merkezlerindeki havalimanlarında iç hatlarda 8 milyon 391 bin 675, dış hatlarda 8 milyon 547 bin 166 olmak üzere toplamda 16 milyon 938 bin 841 yolcuya hizmet verildi.