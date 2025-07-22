Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, Manisa ve Şanlıurfa illerinde gölgede ve yerden 2 metre yükseklikte yapılan ölçümlerde sıcaklıklar 40 dereceyi aştı.

Bu illerdeki sıcaklıklar, ilçelere göre 40,4 ile 43,6 derece arasında değişiyor. Türkiye genelinde bugün en yüksek sıcaklık ise Aydın’da 43,6 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların önümüzdeki hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirtti.