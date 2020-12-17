Hava kuvvetleri, MTA Oruç Reis’e 737 saat koruma sağladı 

ANKARA (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın MTA Oruç Reis’e Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Hava Kuvvetlerimiz; MTA ORUÇ REİS’e Doğu Akdeniz’de 737 saat 30 dakika uçuş ve 134 sorti ile koruma sağladı. F- 16’lar 62 sorti ile 166 saat 30 dakika, HİK (E- 7T) uçaklarımız 67 sorti ile 544 saat 40 dakika, KC- 135R tanker uçaklarımız 5 sorti ile 26 saat 20 dakika havada görev yaptı” denildi.

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