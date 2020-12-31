(Hava fotoğrafları) – Kısıtlamaya saatler kala Cevizlibağ’da trafikte yoğunluk 

Koronavirüs salgınının önlenmesi için kullanılacak Çin üretimi aşıların 3 milyon dozluk ilk bölümü Ankara'ya ulaştı. Bakan Koca, aşıları getiren uçağın Ankara'ya ulaştığına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, test sürecinin hemen başlatılacağını duyurdu.