Ana Sayfa Güncel Haberler (Hava fotoğrafları) – Kayaşehir’de İETT otobüsü yoldan çıktı
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Esenyurt’ta gençler arasında dedikodu kavgası; 2 yaralı
Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta dedikodu yapılması nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi araç ile çarpılarak, bir kişi de demir çubuk ile vurularak yaralandı. Olay, bugün öğle...
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı
Van Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle Erciş ilçesi sahilindeki Erciş Kalesi ve kalıntıları ortaya çıktı. Gölün yükselmesi nedeniyle 1841'de terk edilen kalenin, gün yüzüne çıkmasını değerlendiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gölün bundan sonraki süreçlerde seviye kaybına uğrayacağını söyledi.
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Ceren KURTYE/ TATVAN (BİTLİS), (DHA)- BİTLİS’in Tatvan ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ele...
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Derya EVREN- Abdülselam UĞUR/BURSA, (DHA) - BURSA’da, kimliği belirsiz kişi, yorulduğu için yola devam edemeyen atını kırbaçla dövdü. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansirken, olayı gören çocukların,...