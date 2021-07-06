Hatayspor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor (FOTOĞRAFLAR)

KÜÇÜK KIZA 'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEMİŞ Bursa'da, M.Ö.'nün taciz ettiği öne sürülen 5 yaşındaki kızın babası Birol D. (56) ile olaya ilk müdahale eden yengesi Tülay Y. (32) konuştu. Tülay...