Hatayspor’da Gaziantep FK hazırlıkları başladı

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İzzet NAZLI / HATAY,(DHA)- Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup eden Hatayspor, ara vermeden Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında çarşamba günü deplasmanda Gaziantep FK’nın konuğu olacak Hatayspor maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.30 saate yakın sürdü. Kuvvet çalışmalarıyla başlayan antrenman; pas drili ve hava topu çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışma ile sona erdi.

Bordo-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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