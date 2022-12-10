Hatayspor’da Burak Bekaroğlu ilk idmanına çıktı

- Reklam -

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA) – Hatayspor’da yeni transfer Burak Bekaroğlu, takımla ilk idmanında yer aldı.

Dünya Kupası sebebiyle verilen arada hazırlıklarını Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde sürdüren Hatayspor, günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde sabah saatlerinde yapılan antrenmanda bordo-beyazlılar, dar alan çalışması yaptı.

Hatayspor ile 2,5 yıllık anlaşma imzalayan tecrübeli stoper Burak Bekaroğlu ise takımla ilk idmanına çıktı.

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -