Hatayspor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) – Süper Lig ekibi Hatayspor, kendi evinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, Süper Lig’in 21’inci haftasında kendi sahasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Takım, Osman Çalgın Tesisleri’nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yaptığı ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor – Trabzonspor karşılaşması 28 Ocak Cumartesi saat 16.00’da Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanacak. (DHA)

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