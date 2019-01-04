Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Türkiye’de daha önce Fenerbahçe ve Eskişehirspor formalarını giyen Kamerunlu golcü Henri Bienvenu ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Hatayspor’un Türkiye’ye davet etmiş olduğu Bienvenu, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren bordo-beyazlı ekibin kampına katıldı. Takımın kamp yapmış olduğu otele gelen Bienvenu’nun, sağlık kontrollerinin sonrasında antrenmanlara dahil olacağı, teknik heyetin kafi görmesi halinde, sağlık kontrollerinde de sorun olmaması durumunda transferin gerçekleşebileceği bildirildi