Hatayspor, Dylan Saint-Louis’i renklerine bağladı

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) – Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louis’i renklerine bağladı.

Atakaş Hatayspor Kulübü, Dylan Saint-Louis ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni transferimiz Dylan Saint-Louis kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan Saint-Louis’in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan Saint-Louis’e bordo beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz. Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Lütfü Savaş yeni transferimiz Dylan Saint-Louis ile Zoom görüşmesi gerçekleştirerek yeni sezonda başarılar diledi” denildi.

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