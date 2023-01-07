Hatayspor – Antalyaspor: 0-0

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) –

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Ali Tuna

HATAYSPOR: Erce Kardeşler – Ognjen Vranjes, Recep Burak Yılmaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Sam Adekugbe, Mehdi Boudjemaa (Dk.88 Muhammed Mert), Rayane Aabid (Dk. 68 Onur Ergün), Ayoub El Kaabi, Ruben Ribeiro, Saba Lobjanidze (Dk. 68 Ze Luis), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk.77 Kaan Kanak)

ANTALYASPOR: Alperen Uysal – Cemali Sertel (Dk. 61 Larsson), Ömer Toprak, Veysel Sarı, Fernando Martins, Ufuk Akyol (Dk. 88 Mustafa Erdilman), Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fredy (Dk. 46 Gökdeniz Bayrakdar), Haji Wright (Dk. 90+2 Kudryashov), Luiz Adriano (Dk. 46 Sinan Gümüş)

SARI KARTLAR: Volkan Demirel (Teknik Direktör), Bertuğ Özgür Yıldırım, Ognjen Vranjes (Hatayspor) – Cemali Sertel, Veysel Sarı (Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Hatayspor, kendi sahasında Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

15’inci dakikada ev sahibi Hatayspor’da Lobjanidze, sol kanatta topu ileriye taşıdı ve ceza sahasına girerek sağına çekti ve kaleye vurdu. Savunmaya çarpan top az farkla dışarıya gitti.

23’üncü dakikada Antalyaspor’da Fernando, uzun pasla ceza sahası sağ çaprazda Bünyamin Balcı’yı topla buluşturmak istedi ancak kaleci Erce Kardeşler çıkarak topun sahibi oldu.

34’üncü dakikada Antalyaspor’un kullandığı köşe vuruşunun ardından hamle yapan Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, topu elinden kaçırdı. Topü önünde bulan Antalyaspor oyuncusu Luiz Adriano, ceza sahası sol çaprazdan vurdu. Gole giden topu savunmasına yardıma gelen Bertuğ Özgür Yıldırım çıkardı.

36’ncı dakikada, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, itirazları sebebiyle Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel’e sarı kart gösterdi.

65’inci dakikada gelişen Antalyaspor atağı sonrası, Hatayspor’da kaleci Erce Kardeşler’in kale önünden uzaklaştıramadığı topa Fernando, ceza sahasının hemen önünden sert vurdu. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

73’üncü dakikada gelişen Antalyaspor atağında, Larsson ceza sahası sol çaprazda sıfıra kadar inerek içeriye çevirdi, Fernando’nun şutunda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

83’üncü dakikada gelişen Hatayspor atağında, Kaan Kanak sol kanatta korner direğine yakın bölgeden ortaladı. Topla buluşan El Kaabi’nin vuruşu farklı şekilde üstten dışarıya gitti.

90’ıncı dakikada Antalyaspor’da savunma arkasına sarkan Wright, ceza sahası sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı, Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler gole izin vermedi.

901+1’inci dakikada Hatayspor’da El Kaabi, penaltı noktası üzerinde kafayı vurdu, kaleci gole izin vermedi. Dönen topu iyi takip eden Muhammed Mert’in yakın mesafeden vuruşu üstten dışarıya gitti.

Kalan dakikalarda gol olmadı ve maç 0-0’lık skorla sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)