Akdeniz’de Hatay’ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz’de Hatay’ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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