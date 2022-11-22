HATAY’I ZİYARET EDEN JAPON BÜYÜKELÇİ KAZUHİRO DOSTLUK VURGUSU YAPTI

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Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, “Japonya Büyükelçiliği Kalkınma İşbirliği Projeleri Tanıtımı” kapsamında Hatay ve çevre illerinde beraberindeki heyetle birlikte iki gün boyunca temaslarda bulundu. Ziyaretleri kapsamında Türk basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Suzuki konuşmalarında Türkiye ve Japonya arasındaki güçlü ekonomik ilişkilere ve iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro “Japonya Büyükelçiliği Kalkınma İşbirliği Projeleri Tanıtımı” kapsamında Hatay’da beraberindeki heyetle birlikte temaslarda bulundu. Büyükelçi Kazuhiro’nun Hatay’daki ilk durağı Japon yeni kredisi kullanımıyla inşa edilen Kırıkhan Atık Su Arıtma Tesisi oldu. Tesisi gezip, yetkililerden bilgi alan Büyükelçi Kazuhiro burada bir konuşma gerçekleştirdi. Programa Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat, İller Bankası Adana Bölge Müdürü Muzaffer Akgüner ve projenin Japonya tarafı uygulayıcısı olan JICA’nın Türkiye Ofisi Başkanı Yuko Tanaka’da katıldı.

“PROGRAMA KATILIMINIZ TÜRKİYE’DEKİ JAPONYA PROJELERİNE İLGİNİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ”

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İstanbul’da yaşanan patlamadan dolayı konuşmasına geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Büyükelçi Kazuhiro “İki günlük uzun bir program olmasına rağmen hepinizin katılımı bana Türkiye’de Japonya projelerine ilginin büyüklüğünü gösterdi. Bu seferki basın turunda, sizlere Japon Yeni Kredisi kullanımıyla inşa edilen Hatay Atık Su Arıtma Tesisi, Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Merkezi Ekipman Sağlanması Projesi ve Osmaniye’de Japonya-Türkiye ortak girişiminin fabrikasını göstereceğiz. Tur kapsamında göreceğimiz tüm destinasyonlarda, fiilen o tesisi yönetenler veya orada çalışanlar her tesis ve ekipman hakkında bilgi verecek ve rehberlik edecektir. Tur boyunca Japonya’nın kamu ve özel sektörünün Türkiye’ye yönelik toplumsal ve ekonomik katkılarının farkına varmanızı temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Suzuki’nin bir başka durağı Hatay’ın Payas ilçesinde “Kadınlara Yönelik Mesleki Eğitim Atölyesi için Ekipman Sağlanması Projesi’nin açılış töreni oldu. Hatay’daki temaslarının ardından Osmaniye’ye geçen Büyükelçi Suzuki burada Tosyalı Toyo Çelik A.Ş Çelik Fabrikası’nı ziyaret etti. Ziyaretleri kapsamında Türk basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Suzuki konuşmalarında Türkiye ve Japonya arasındaki güçlü ekonomik ilişkilere ve iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

“BU FABRİKA İKİ ÜLKE EKONOMİK İLİŞKİLERİNİN DAHA DA GENİŞLEMESİ AÇISINDAN GÜZEL BİR ÖRNEKTİR”

Tosyalı Toyo Çelik A.Ş Çelik Fabrikası’nı ziyaretinde kürsüye çıkan Suzuki “Tosyalı Toyo en büyük Japon-Türk ortak girişimidir. Bahse konu şirket, yerel halka istihdam yaratmakla beraber aktif olarak Avrupa ve Afrika’ya ihracat yapmak suretiyle Türkiye ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunmakta, Türk- Japon şirket ortaklıkları için rol model olmaktadır. Dahası şirket Ağustos’ta yeni bir yatırım hamlesi açıklamıştır. Türkiye ekonomisinin zor durumda olduğu yönünde haberler yapılmaktadır. Ancak bahsettiğim yatırım hamlesi bu tür haberler arasında Japon ve Türk şirketlerine yeni yatırımlar hususunda model olmasıyla cesaret vermektedir. Bu fabrika Japonya-Türkiye iş insanları arasındaki etkileşimin teşvik edilmesi yoluyla iki ülke ekonomik ilişkilerinin daha da genişlemesi ve derinleşmesi açısından hakikaten güzel bir örnektir. Japonya Büyükelçisi olarak bu durumdan büyük mutluluk duymaktayım” ifadelerini kullandı.

“HALKA TOPLU HİZMET VERMEKTEYİZ”

Türk basın mensuplarıyla birlikte Japonya’nın hibesiyle yapılmış olan tesisleri ziyaret ettiklerini hatırlatan Suzuki “Suriyeli mülteciler konusunun Hatay’a çok yük getirdiğinin farkındayım. Bu yükü gidermek amacıyla Kırıkhan Atık Su Tesisi başta olmak üzere çeşitli hibe programlarını yürütmek suretiyle halka toplu hizmet vermekteyiz. Japonya-Türkiye iş birliğinin daha da devam etmesini düşünüyorum. Bu yolla yerel halk ve topluma hizmet sunulacağı düşüncesindeyim. Japonya Büyükelçisi olarak böyle projeler ve yardımlar yoluyla Japonya-Türkiye arasındaki dostluğun daha da pekiştirileceğini düşünüyorum. Japonya ve Türkiye için “İki Devlet, Tek Yürek sloganını dile getirmek istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

“TESİSİN İŞLETMEYE ALINMASI İLE BİRLİKTE ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ VE HALK SAĞLIĞININ KORUNMASI SAĞLANMIŞTIR”

Su kaynakları ile tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğayı korumak ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam sunmak için HATSU olarak, JICA ve İller Bankası katkılarıyla önemli hizmetlere imza attıklarını ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Muhammed İkbal Polat “Hatayımıza kazandırdığımız ve yapmayı planladığımız yatırımlara değinecek olursak, suyumuzu ve zamanımızı boşa harcamamak için, ne denli ciddi adımlar attığımızı daha net ve somut şekilde görmüş olacağız” diye konuştu. Polat tesisin amacı hakkında “Tesisin işletmeye alınması ile birlikte yerleşik nüfus ve Suriyeli mültecilerin atık sularının tesiste arıtılarak Karasu Deresi’ne deşarj edilmesi ile çevre kirliliğinin önüne geçilmiş ve halk sağlığının korunması sağlanmıştır” ifadelerine yer verdi.