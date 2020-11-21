Hatay’daki kaza karı-koca öldü / Ek fotoğraf

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Bursa’da kurtlar, koyun sürüsüne saldırdı
Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Adem Türkmen’e ait koyun sürüsüne, kurtlar saldırdı. 15 koyun telef oldu. Mustafakemalpaşa ilçesindeki Dallıca Mahallesi Eğridere mevkisinde 65 koyuna yaptığı damda...
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