Hatay’da, zeytinyağı fabrikasında yangın

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Arsuz ilçesindeki zeytinyağı fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince fabrika sahipleri ve çalışanlarının da erken müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Üçgüllük Mahallesi’nde bulunan zeytinyağı fabrikasında, sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede fabrikayı saran alevlere, sahipleri ve çalışanları müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri geldi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fabrikada hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI