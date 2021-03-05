Hatay’da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi

Başkent’in en büyük ve en donanımlı spor merkezleri ve yüzme havuzlarına sahip olan Yenimahalle’de binlerce sporcu yetişiyor. 5 yıldızlı spor tesisleriyle 12 yıldır ilçe sakinlerine bir yandan sağlık için spor yapma imkanı tanıyan, bir yandan da genç yetenekleri keşfederek spor camiasına kazandıran Yenimahalle Belediyesi, spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyor.Başkent’in en büyük ve en donanımlı spor merkezleri ve yüzme havuzlarına sahip olan Yenimahalle’de binlerce sporcu yetişiyor. 5 yıldızlı spor tesisleriyle 12 yıldır ilçe sakinlerine bir yandan sağlık için spor yapma imkanı tanıyan, bir yandan da genç yetenekleri keşfederek spor camiasına kazandıran Yenimahalle Belediyesi, spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam ediyor.