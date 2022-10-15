Hatay’da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı

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Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde mahalle muhtarı Ş.V.’ye ait motosikleti çalan şüpheli, yakalandı.

Kırıkhan ilçesinde 408 Evler Mahalle muhtarı Ş.V.’ye ait motosiklet, iş yerinin önünden çalındı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Polise başvuran Ş.V., hırsızdan şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirenin Ö.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli Alparslan Mahallesi’nde yakalanırken, motosikleti B.B.’ye sattığını itiraf ettti. Yapılan çalışmalar sonucunda çalıntı motosiklet Kamberlikaya Mahallesi’nde bulundu. Gözaltına alınan Ö.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (DHA)

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