Hatay’da mobilya fabrikasında yangın

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) – HATAY’da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, diğer fabrikalara sıçramadan yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Antakya Mobilya İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN)’da bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 100 mobilya fabrikasının bulunduğu sanayi sitesindeki yangının sıçrama ihtimali, bölgede korkuya neden oldu. İtfaiye erlerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yangın, diğer fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ve fabrikadaki zarar, soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından başlatılacak inceleme ile belli olacak.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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