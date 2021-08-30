Hatay’da mobilya atölyesinde yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Antakya ilçesinde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinin çatı katında çıkan yangın, yanıcı maddelerin tutuşmasıyla büyüdü. Yükselen alevler, bitişikteki mobilya atölyesine de sıçradı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında, alevlere teslim olan atölyelerde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)

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