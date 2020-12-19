Hatay‘da il sağlık müdürü ve hastane başhekimi koronavirüse yakalandı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat ve Hatay Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu’nun koronavirüs testleri pozitif çıktı.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, yaptığı paylaşımla, Hambolat ve Bayrakçıoğlu’nun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Çelik, paylaşımında, “Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı Hatay’ımız için gecesini gündüzüne katan İl Sağlık Müdürümüz Mustafa Hambolat ve Bölge Hastanesi Başhekimimiz Mahmut Bayrakçıoğlu’nun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Değerli hocalarımıza rabbimden acil şifalar diliyor, sağlıkla görevlerine başlamalarını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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