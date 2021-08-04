Hatay’da Asi Nehri kıyısında otluk yangını

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY’da Asi Nehri kıyısındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve polisin TOMA ile yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi’nde Asi Nehri kıyısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Yangının çıktığı noktaya yakın olan polis noktasındaki TOMA da söndürme çalışmasına katıldı. Evlerinden çıkıp, nehir kıyısına gelen yüzlerce vatandaş ise söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık iki saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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