Hatay’da ağaca asılı bulunan Fidan, Şanlıurfa’da toprağa verildi (2)

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SON YOLCULUĞUNA GELİNLİKLE UĞURLANDI
Hatay’ın Erzin ilçesinde, 5 gündür aranan ve portakal bahçesinde cansız bedeni bulunan Fidan Tunç (14), memleketi Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, tabutuna konulan gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı. Otopsi işlemlerinin ardından Suruç ilçesine bağlı Kara Mahallesi’ne getirilen Tunç’un cenazesinde yakınları uzun süre ağıt yakarak gözyaşı döktü. Tunç, kılınan cenaze namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. (DHA)
Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)
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