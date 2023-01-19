Hatay’da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldı

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Hatay’da mozaik sanatçısı Menel Hüzmeli’nin yaklaşık 500 bin doğal taşı yontarak ve gerçek zeytin çekirdekleri de kullanarak 9 ayda oluşturduğu, buğday tarlasındaki zeytin ağaçlı, 3 boyutlu mozaik görenleri hayran bırakıyor.

Çocukken başladığı mozaik sanatını 2018’de Antakya ilçesinde açtığı atölyesinde sürdüren 43 yaşındaki Menel Hüzmeli, kentteki barış ortamını yansıtacak eser ortaya koymak için geçen yıl 500 bine yakın doğal taş topladı. Taşları tek tek yontarak birleştiren Hüzmeli, 9 aylık çalışmayla barışın simgesi olarak bilinen zeytin ağacının buğday tarlasında yansıtıldığı 3 boyutlu mozaik tasarladı.

Sanatçının “Cennetin hediyesi” adını verdiği 1 ton ağırlığında ve 1 metre 65 santim boyundaki eseri, Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde sergilenmeye başladı.

Eserde gerçek zeytin çekirdekleri kullanıldı

Menel Hüzmeli, mozaik sanatına 3 boyutlu dokunuşlarla özgünlük katmayı amaçladığını söyledi.

Devasa zeytin ağacı tasviriyle Hatay’ın barış atmosferini yansıtmayı istediğini dile getiren Hüzmeli, “Zeytin ağacı, bolluk, bereket, barış demektir, cennet meyvesidir. Hatay çok özel bir kent, birçok din ve mezhebin arasında kardeşçe yaşıyoruz.

Bu nedenle eserimi yaparken kardeşlik kentini anlatmak için barışın simgesi zeytin ağacını seçtim.” diye konuştu.

Hüzmeli, eserlerin tasarımında gerçek zeytin çekirdekleri de kullandığını ifade ederek, 1 metre 45 santim enindeki mozaiğin en özel çalışmalarından biri olduğunu anlattı.

Mozaiğin sergilenmesinden mutluluk duyduğunu belirten Hüzmeli, ziyaretçilerin yorumlarından memnun olduğunu kaydetti.