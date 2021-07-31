Hatay’da 3 hektar orman alanı yandı

Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde, gece çıkan ve ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

İlçenin Alibeyçağılı Mahallesi’nde, saat 01.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını başladı. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 işçinin müdahale ettiği yangın, saat 05.00 sıralarında kontrol altına alındı. 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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