Hatay’da 2 bin 319 tarihi sikke ve 3 yüzük ele geçirildi

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İzzet NAZLI-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- HATAY’da polis ekiplerince, mumlukların içerisine gizlenmiş Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Reyhanlı ilçesi Fidanlık Mahallesi’ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler iş yerinde yaptığı aramalarda, mumlukların içerisine gizlenmiş Roma, Helenistik ve Osmanlı dönemine ait 2 bin 319 sikke ve 3 yüzük ele geçirdi. Olayla ilgili M.K.M. gözaltına alındı. (DHA)

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