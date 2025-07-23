Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın tarih boyunca milli ve manevi değerleriyle hep ana vatanla iç içe olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Hatay, sahip olduğu köklü tarihi, zengin kültürü ve stratejik önemiyle yüzyıllar boyunca Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olmuş, milli ve manevi değerleriyle daima ana vatan ile bütünleşmiştir.”

Hatay’ın Türkiye’ye Katılış Süreci

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hatay konusuna verdiği önemi de hatırlatan Cumhurbaşkanı, bu sürecin bir toprak kazanımından çok, milletin birliğini sağlayan bir adım olduğunu vurguladı:

“Gazi Mustafa Kemal, Hatay'ın ana vatana katılması sürecini yalnızca bir toprak meselesi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve bütünlük ülküsünün bir gereği olarak görmüş ve bu doğrultuda büyük bir diplomasi mücadelesi yürütmüştür.”

Hatay halkının kendi hür iradesiyle verdiği kararla 29 Haziran 1939’da Türkiye’ye katılma yönünde oy kullandığını, bu kararın ise 23 Temmuz 1939’da resmileştiğini ifade etti.

“Millet İradesinin ve Diplomasinin Zaferi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın Türkiye’ye katılmasının, millet iradesinin ve diplomatik sabrın bir zaferi olduğunu vurguladı:

“Bu tarih, Türk milletinin birlik ve beraberlik ülküsünün, sabırlı diplomasi anlayışının ve millet iradesinin zaferidir.”

“Tarihi Kararda Emeği Geçen Herkesi Minnetle Yâd Ediyorum”

Erdoğan, mesajının sonunda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm devlet adamlarını, diplomatları ve mücadele verenleri rahmet ve minnetle andı. Hataylılara da sevgi ve selamlarını iletti.