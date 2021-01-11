‘Hat Sanatının Zarif Kalemi Ali Alparslan’ sergisi açıldı

İSTANBUL, (DHA) – Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Hat Sanatının Zarif Kalemi Ali Alparslan’ sergisi Kadırga Sanat Galerileri’nde düzenlenen törenle açıldı. Sergide Prof. Dr. Ali Alparslan’ın 72 eseri ilk defa bir araya getirildi.

Sergide farklı koleksiyonerlerden ve hat sanatçısı, edebiyat ve sanat tarihçisi Ali Alparslan’ın öğrencilerinden temin edilen talik, şikeste talik, celi divani, divani ve rika yazıları bir araya getirildi. Sergi ziyareti süresince Ali Alparslan’ın Türk hat sanatını anlattığı ses kaydı, ziyaretçilere eşlik edecek.

Açılışı Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ın ev sahipliğinde yapılan sergi, 29 Ocak’a kadar görülebilecek.

72 ESER İLK DEFA BİR ARAYA GETİRİLDİ

Serginin önemine dikkat çeken Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, “Kadırga Sanat Galerileri’ni pandemi döneminde İstanbullu sanatseverlerin hizmetine sunduk. Bugün burada dördüncü sergimizi açtık. Prof. Dr. Ali Alparslan hocanın 72 eseri çok farklı koleksiyonerlerden toplanarak bir araya getirildi. Hocamız hat sanatı için çok önemli bir isim, son dönem hattatlarından. Burada 72 eser ilk defa bir araya toplandı o yüzden çok önemli bir sergi” dedi.

PROF. DR. UÇMAN: ALİ ALPARSLAN KÖPRÜ GÖREVİ GÖRDÜ

Prof. Dr. Ali Alparslan’ın son derece gani gönüllü olduğunu söyleyen öğrencisi Prof. Dr. Abdullah Uçman, “İstanbul çelebisi bir insandı. Asla hesap kitap yapmayan, kapısı herkese maddi ve manevi açık biriydi. Yazı talep edenleri asla geri çevirmez, istenileni yerine getirirdi. Geleneksel hüsnü hat sanatını Necmettin Okyay ile Halim Özyazıcı’nın öğrencisi olarak yeni nesil sanatçılarla eskiler arasında köprü görevi gördü. Hocamız, giderek kaybolmakta olan bu sanatı ihya eden sanatkarların başında gelir” diye konuştu.

ÖZCAN: HOCAMIZ ZARAFET VE KİBARLIĞIYLA MÜSTESNA BİR İNSANDI

Öğrencisi Hattat Ali Rıza Özcan da “Keşke kendisi de bu sergiyi görebilseydi. Ama o hiçbir zaman ön plana çıkmayı istemedi. Fotoğraf çekimlerinde bile rahatsız olurdu. Egosunu ayaklar altına alabilmiş insan sayısı çok azdır. Hocam o çok azlardan biriydi. İlmi şahsiyeti, hocalığı, sanatkarlığı, tevazuu, zarafet ve kibarlığıyla müstesna bir insandı. Hocamızı yad etme arzusunu uzun zamandır konuşuyorduk, sergiyle hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.