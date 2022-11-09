Hastaneye giden ailenin evi yandı

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Sinan KABATEPE/ EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, hastaneye giden ailenin evlerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Ereğli Kepez Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A., eşi ve çocuğuyla birlikte hastaneye gitmek için evden çıktı. Ailenin evden çıkmasından bir süre sonra 5 katlı binanın 4’üncü katında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek daireye yayıldı. Site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olay yerine gelen Mehmet A.’nın eşi fenalaştı. Fenalaşan kadına ambulansta müdahale edildi. Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, evde hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Çevrede oturanlar ise yangın anlarını panik içinde izlerken bir vatandaş balkondan yükselen alevleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. (DHA)

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