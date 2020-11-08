Hastanenin otoparkında yangın çıktı, acil servisteki hastalar tahliye edildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapalı otoparkında elektrik panosunun tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangınla birlikte acil servisi dumanlar kaplayınca, hastalar sedyelerle dışarı çıkarıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapalı otoparkında saat 09.00 sıralarında elektrik panosu tutuştu ve yangın çıktı. İhbar üzerine Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle oluşan dumanlar acil servisi kaplayınca, acil serviste bulunan ve tedavi gören hastalar sedyelerle tahliye edildi. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte hastalar tekrar acil servise götürülürken, yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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