Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkedildi.

Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, öğle saatlerinde daha belirlenemeyen sebeple yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte taraftan çökme sebebiyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla diğer hastanelere sevkedildi. Hastanenin arkasında bulunan 3 bina ise boşaltıldı.

EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİNDEN TAHLİYE İLE ALAKALI AÇIKLAMA

Eyüpsultan Devlet Hastanesi’nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme sebebiyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla diğer hastanelere sevk edildi. Bu sırada acil servisin önüne çıkan hastane başhekimi Hasan Kahraman vatandaşlara, “Okmeydanı ya da Taksim’e gidebilirsin. Şu an hizmet veremeyeceğiz geçici olarak. Lütfen burada beklemeyin” dedi.

Dışarıda bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kahraman, “Geçici kısa süreliğine boşaltmadır. En kısa sürede hizmet devam edecektir. Merak etmeyin. tüm hastalarımızı tahliye ettik. Yaralılarımız yok. İyiyiz şu anda. döküntüde sorun yok. önlemleri aldık o kadar. Yaralımız filan yok yani. Hastalarımızın tahliyesiyle alakalı planlamamızı yaptık. alakalı hastanelere gönderdik. ortalama 10 yoğun bakım hastası, ortalama 20 adet palyatif bakım hastasını tahliye ettik. O hastaları da bizim hemşirelerimiz gittikleri yerde takip edecekler” şeklinde cevapladı.