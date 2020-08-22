Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ulucanlar’daki Ankara Hastanesi bahçesine yapılan çocuk oyun parkı, dinlenme alanları ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.

Altındağ Belediyesi hastanelerin ve sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Hastanelerin tadilat, onarım, peyzaj, dinlenme alanı, çocuk oyun alanı gibi ihtiyaçlarını karşılayan Altındağ Belediyesi, bir kez daha gönülleri fethetti. Ankara Hastanesi bahçesine, Altındağ Belediyesi tarafından yapılan çocuk oyun parkı, dinlenme alanları ve kaldırım çalışmaları hem sağlık çalışanlarının, hem de vatandaşların büyük beğenisini topladı. Başkan Balcı tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

HEP DESTEK, TAM DESTEK

Hastanelerle daima iş birliği içinde olduklarını belirten Başkan Asım Balcı “Pandemi öncesinde de bölgemizdeki hastaneler ve sağlık çalışanlarımızla olumlu iş birliğimiz vardı ve her zaman yanlarındaydık. Hastane bahçelerinde tadilat ve onarım çalışması gerçekleştirdik, otopark desteği verdik, kaldırımlarını yeniledik, yollarını onardık, peyzaj çalışmaları yaptık. Pandemi sürecinde de bu olumlu iş birliğimiz devam etti. Hastanelerle ve sağlık çalışanlarıyla hep irtibat halinde olduk, bu süreçte dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Son olarak da, Ankara Hastanesi bahçesine yaptığımız çocuk oyun parkı, dinlenme alanları ve kaldırım çalışmalarını tamamladık. Bugün yaptığım ziyarette, herkesin çok memnun ve mutlu olduğunu gördüm. Yüzlerini güldürebildiysek, daima yanlarında olduğumuzu hissettirebildiysek ne mutlu bize…” dedi.

Başkan Balcı “Koronavirüsle mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımıza minnettarız, daima yanlarındayız. Belediye olarak bugüne kadar verdiğimiz desteği her zaman sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.