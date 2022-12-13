Hastaneden taburcu olduktan 3 gün sonra rahatsızlanan Selim bebek öldü

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, soğuk algınlığı şüphesiyle götürüldüğü hastanede 5 günlük tedavinin ardından taburcu edilen 1 yaşındaki Selim Kırdak, 3 gün sonra rahatsızlanınca kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Yenişehir ilçesinde Kırdak ailesi, soğuk aldığı gerekçesiyle bebekleri Selim’i, 5 gün önce Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Muayenenin ardından Kırdak, hastaneye yatırıldı. Küçük Selim, 5 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Taburcu olduktan sonra da reçete edilen ilaçların verilmesine devam edilen Selim bebek, 3 gün sonra, dün rahatsızlanınca aile tarafından bu kez Bağlar ilçesinde oturdukları mahallenin yakınındaki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Selim Kırdak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kırdak’ın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.

Selim Kırdak’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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