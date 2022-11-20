Hastanede hemşirelerden hastaya kötü muameleye bakanlık incelemesi (3)

- Reklam -

HASTANENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat Medical Park Hastanesi’nin faaliyetinin durdurulduğunu duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur” dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -