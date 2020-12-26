Hastanede çalışan bekçi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti/EK fotoğraf

Onur GÜDEN/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)- ZONGULDAK’ta 2 kişinin ölümüyle ilgili şüpheli olarak aranan Adem K., Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalandı. Zonguldak’ın Alaplı ilçesi ile Düzce’nin Akçakoca ilçesi arasında kalan yolda 20 Ağustos'ta meydana gelen olayda, kara yolu kenarında duran otomobildeki Yavuz Beşikçi ve...