HASTANE TEMİZLİK TİMİ İŞ BAŞINDA

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Keçiören Belediyesi ilçede bulunan sağlık kuruluşlarına temizlik desteği vermeye devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşın hijyenik bir ortamda sağlık hizmeti alması için belediye tarafından kurulan ‘Hastane Temizlik Timi’ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin içinde ve kampüslerinde hem yıkama hem de dezenfeksiyon çalışması yaptı. Köpüklü su ve dezenfeksiyon araçlarıyla gerçekleştirilen çalışmaların ardından hastanelerde daha ferah bir ortam oluşturuldu.

Keçiören’de bulunan kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü talebi belediyenin imkânları dâhilinde karşılamaya gayret gösterdiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ İlçemizdeki sağlık, eğitim ve güvenlik birimlerimize temizlik başta olma üzere birçok konuda desteğimizi süründürüyoruz. Özellikle hastanelerimize temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek veriyoruz. Cami, cemevi, okul, eczane ve sağlık ocağı gibi kuruluşlarımızın da temizlik taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımız vatandaşlarımızın daha temiz ve ferah bir ortamda hizmet almalarını sağlamak içindir.” dedi. ​