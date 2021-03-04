Hastane otoparkında 2 güvenlik görevlisinin silahla yaralayıp kaçtı

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde kimliği belirsiz kişi, hastanede önünde park tartışmasında 2 güvenlik görevlisini tabancayla vurarak yaraladı. Olayın ardından şüphelinin aracıyla kaçış anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çaycuma Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Aracını hatalı park ettiği öne sürülen sürücü ile kendisini uyaran güvenlik görevlileri Tolga Temelkuran ve Rahmi Özkara arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücü, yanında taşıdığı tabancayla Temelkuran ve Özkara’ya ateş etti. Tolga Temelkuran ve Rahmi Özkara, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, şüpheli ise otomobiliyle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan güvenlik görevlileri, aynı hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçış anı cep telefonuyla görüntülenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI