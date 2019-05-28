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28 Mayıs 2019
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Bursa'nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Y. hakkında soruşturma başlatıldı.
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Hastane müdürü morgu hurdacıya sattı

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Bursa’nın İznik ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde 3 bölümden oluşan 1,5 tonluk morgun kaybolmasıyla ilgili, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Müdürü Ömer Y. hakkında soruşturma başlatıldı. Teknik servis görevlileri ifadelerinde, Ömer Y.’nin talimatı üzerine morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.

İznik’te 2015 yılında Üyecek mevkiinde bulunan eski devlet hastanesi, 2015 yılında İstanbul Kapı mevkiinde bulunan yeni binasına taşındı. İçindeki eşyalar ile birlikte yeni binaya taşınan İznik Devlet Hastanesi’nde 3 göz bölümden oluşan 1,5 tonluk çelik morg, ortadan kayboldu. İddiaya göre, Devlet Hastanesi’nde görevli bir temizlik işçisi, Başhekim Dilek Doğan Baş’a hastane morgunun gece kamyonete yüklenilerek götürüldüğünü söyledi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Başhekim, teknik servis görevlilerinin ifadesini aldı. Görevliler ifadelerinde, Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Y.’nin kendilerine ‘morgu sat’ talimatı verdiğini ve bu talimat üzerine kendilerinin de morgu hurdacıya sattıklarını söyledi.

Başhekim Uzm. Dr. Dilek Doğan Baş, Ömer Y. hakkında idari soruşturma başlatırken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü konuyu incelemeye aldı. İl Sağlık Müdürlüğü, 1 aylık soruşturma sonunda Ömer Y.’ye idari cezai işlem uygularken, Sağlık Bakanlığı’nın olayla ilgili kararı bekleniyor.

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