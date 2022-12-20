Hastane dönüşü kaza: 1’i bebek, 4 yaralı

- Reklam -

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAYda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla attı. Kazada hastaneden kontrolden dönen 1’i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Aksaray-Konya karayolu Sultanhanı ilçesi girişinde meydana geldi.

İshak Solak (38) yönetimindeki 01 AIZ 008 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçip takla attı. Kazada, muayeneye gittikleri hastaneden döndükleri öğrenilen sürücü İshak Solak ile araçta bulunan yakınları Saniye Telli (44), Ümmühan Erva Telli (1) ve Fatma Cingöz (51) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -