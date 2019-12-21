Câbî Ömer Efendi, Câbî Tarihi isimli eserinde öyle olaylar aktarıyor ki insan bazen inanmakta zorlanıyor İşte o ilginç olaylardan birisi (C.II, s. 889):

1812 yılının Ağustos ayı. İstanbul halkı Kurban Bayramı telaşı içerisinde. İsmi verilmeyen bir kadı efendi ise hastalık hastası olmuş. Hastalıktan kaçıyor.

Kadı Efendi, hastalık korkusundan evini bırakıyor. Rumelihisarı’nda bir yalı kiralayıp çoluk-çocuğu ile gelip yalıya yerleşiyor.

Kurban Bayramı geliyor, kurbanlar kesiliyor. Kadı Efendi’nin büyüğü 11 yaşında, küçüğü 5 yaşında iki oğlu bulunmaktadır. Hz. İbrahim’in Hz. İsmail’i kurban etmesi hikâyesi çocuğun kafasında yer etmiş. Kurbanda kasapların koyunları nasıl boğazladığını dikkatle izlemiş. Birkaç gün sonra kendisi kasap olmuş, küçük kardeşi kurban. Kurban boğazlama oyunu oynamaya karar vermişler. Büyük kardeş, her halde kendisine Cebrail’in gelerek kurban etmesi için bir koç getirmesini bekliyordu. Kardeşini yere yatırmış, bıçağı boğazına çalmış. Ama ne yazık ki Cebrail gelmemiş.

Gelen Arab cariye imiş. Küçük çocuğu al kanlar içerisinde görünce hemen feryad ve figâna başlamış. Arap cariye:

– “Şimdi efendi baban gelüp bak sana ne yapar” deyince çocuk korkusundan yalı kapısını açıp kendisini boğazın sularına atar.

Çocuğun boğulmakta olduğunu gören Arap cariye yüzme bilmediği halde çocuğu kurtarmak için onun arkasından denize atlar. Boğaz akıntısı ikisini de alıp götürür. Çocukların anneleri dışarıdan gelip durumu öğrendiğinde yoldan gelip geçenler anneyi zorlukla zabt ederler. Ancak annenin aklını yitirmesini engel olamazlar. Zavallı kadın korkudan ve üzüntüden delirir.

Bu olaylar olurken kadı efendi Rumelihisarı kahvelerinden birisinde oturmaktadır. Kendisine haber gönderilip eve çağırılır.

Zavallı adam durumu öğrenince:

“Bizler hastalıktan güya firar edip bu kadar nakliye ve yalı kirası ve masraflardan sonra evde ancak mecnûne bir kadın var. İki oğlumun ve cariyemin mezarları dahi belli değil” diyerek bir dostuna acı hikayeyi anlatmıştı. İşte bu dostundan olayı işiten Cabi Ömer Efendi, olayı aynen kitabına aktarmıştı.

Kıssadan hisse: Çocuk terbiyesi konusunda bu acı bir örnek. Çocukları kurban sahasından uzakta tutmak ve onlara anlayamayacağı hikâyeler anlatmamak önemli. Günümüzde ise çizgi filmlerin hayal dünyasında çocuklarımızın tabletkolik olduklarını; gerçek dünya dışında kendilerine sanal bir dünya kurduklarını görmek çok endişe verici bir şey.

Çocuklarımız bugün 1812 yılındaki gibi belki eline bıçak alıp küçük kardeşini kesmeye kalkmıyor ama sanal dünyada kayıp olup gidiyorlar.