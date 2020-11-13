Hasta yakınlarının çantasını çalarken yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) – ADANA’da hastanenin pandemi servisinde tedavi gören hasta yakınları için ayrılan bekleme salonundan çanta çalan Kemal P. suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

Hırsızlık olayı, saat 05.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki Seyhan Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Hastanenin pandemi servisinde yatan hasta yakınları için oluşturulan bekleme salonundan art arda çantalar çalındı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerden eşgali tespit edilen şüpheli bu sabah yeniden geldiği hastanede bir hasta yakınının çantasını çaldığı anda yakalandı. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan Kemal P. olduğu belirlenen

şüpheli, gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi’ne götürüldü.

Polisin soruşturması devam ediyor.

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