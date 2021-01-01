Hasta taşıyan ambulans devrildi, 1 hasta ve 1 sağlık çalışanı yaralı

Soner HASIRCIOĞLU – İhsan DÖRTKARDEŞ – Buğra AKAY – İstanbul/DHA

Beylikdüzü’nde gece saatlerinde içinde hastası bulunan seyir halindeki ambulans, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ambulansta bulunan hasta ile bir sağlık çalışanı yaralandı. Kazayı haber alan sağlık çalışanları meslektaşlarına yardıma koşarken, devrilen ambulans ise olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza Beylikdüzü, D-100 Karayolu yan yol TEM Otoyolu ayrımında gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilen 34 BEP 917 plakalı 112 ambulansı, TEM Otoyolu ayrımına geldiği esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası ambulansta bulunan hasta ile bir sağlık çalışanı yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ambulansta bir süre inceleme yaparken, sağlık ekipleri de meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan sağlık çalışanları ile ambulansta bulunan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, olay yerine çağırılan vinç de devrilen ambulansı kaldırmak için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla devrilen ambulans bulunduğu yerden kaldırılarak çekici ile otoparka çekildi.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)