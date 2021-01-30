Hasta kadın, karlı yolda iş makinesi kepçesiyle ambulansa taşındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye bugün Cumhurbaşkanımız liderliğinde dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş, olası güncellemeler için bildirimleri açmış ve yüzünü inovasyona dönmüş durumdadır. 5G’ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkânlarla geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.