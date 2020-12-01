Hasköy Köprülü Kavşağı tam gaz ilerliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi şehir trafiğini rahatlatacak projelerle Başkentlileri buluşturmaya devam ediyor. “Ankaralı hemşehrilerimizin ulaşım sorununu çözmek bizim görevimizdir” diyen Başkan Yavaş, temmuz ayında Hasköy Köprülü Kavşak çalışmasını başlattı. 3 gidiş-3 geliş toplam 6 şeritten oluşan ve Havaalanı yolunda kesintisiz trafiği sağlayarak kazaların önüne geçecek olan Hasköy Köprülü Kavşak (Eski Fruko Kavşağı) çalışmasında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yaklaşık yüzde 45 oranında ilerleme sağladı.

Başkent’in kronikleşen trafik yoğunluğunu bölge bölge ve kavşak kavşak çözüme kavurmak için kolları sıvayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, can kayıplarının önüne geçecek yeni ulaşım projelerini Başkentlilerin hizmetine sunmak için yoğun mesai harcıyor.

Kentin ana arterleri arasında önemli bir yere sahip olan ve sık sık kazaların yaşandığı Esenboğa Havaalanı yolu üzerinde bulunan Hasköy Kavşağı’nın (Eski Fruko Kavşağı) yıllardır çözülemeyen trafik sorununa temmuz ayında neşter vuran Büyükşehir Belediyesi, köprülü kavşak çalışmalarını yaklaşık yüzde 45 oranında tamamladı.

BAŞKAN YAVAŞ ANKARALILARIN TRAFİK SORUNLARINI ÇÖZEN PROJELERE İMZA ATIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden temmuz ayında çalışmaların başladığını, “Hasköy’de, Havaalanı yolu üzeri Fruko Kavşağı olarak bilinen noktada kesintisiz ulaşım için köprülü kavşak yapım çalışmalarına başlıyoruz. Ankaralı hemşehrilerimizin ulaşım sorunun çözmek bizim görevimizdir. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” sözleriyle duyurdu.

Son 4 ayda Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ilk etapta Havaalanı yolu istikametinde yürütülen çalışmalarda yaklaşık yüzde 45 oranında ilerleme sağlanırken, toprakarme imalatında da sona yaklaşıldı. Bu hafta içinde kirişlerin konulmasının ardından çalışmalar Ankara istikametinde başlayacak.

3 GİDİŞ-3 GELİŞ OLMAK ÜZERE 6 ŞERİTTEN OLUŞUYOR

Her bir köprü uzunluğu 330 metre olacak köprülü kavşak, 3 gidiş-3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak.

Yıllardır bölge halkının trafik sıkışıklığı yaşadığı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde yer alan yeni köprülü kavşak; Keçiören, Altındağ ve Pursaklar ilçelerine bağlantısı olan önemli bir noktada bulunurken, Çaldıran ve Yeşilöz Mahallerine giriş çıkış güzergahında hem trafiği büyük ölçüde rahatlatacak hem de yan yollarla geçişi kolaylaştıracak.

Esenboğa Havaalanı yolunda seyahat eden sürücüler için kesintisiz trafiği sağlayacak olan köprülü kavşak yapımının tamamlanmasıyla trafik kazalarının en aza inmesi hedeflenirken, sinyalize dönel kavşak sayesinde de sürücüler daha kolay ulaşım imkanına kavuşacak.