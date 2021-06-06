Haşhaş tarlasında gelincik güzelliği

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR’ın Sandıklı ilçesine bağlı Alagöz köyünde haşhaş tarlasında açan gelincik çiçekleri görsel şölen oluşturdu.

Sandıklı’ya bağlı Alagöz köyü Beştepe mevkiinde yaklaşık 3 bin metrekarelik haşhaş tarlasında gelincik çiçekleri açtı. Tarlayı kırmızıya boyayan gelincikler görsel şölen oluşturdu. Kırmızı renkli tarlayı görenler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alagöz köyü muhtarı Ramazan Çetinkaya, “Bu tarlayı birçok arkadaşımız biliyor. Gelip burada hatıra fotoğrafı çektirir. Bilmeyen arkadaşlara da şimdiden duyuruyorum. Buyursun gelsinler. Bu güzellikleri yerinde görsünler” dedi.

FOTOĞRAFLI

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