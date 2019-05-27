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27 Mayıs 2019
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Afyonkarahisar'da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin açan çiçekleri, Afyon Ovası'nda tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.
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Haşhaş tarlaları tablo gibi

Editör Editör

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Afyonkarahisar’da ekimi yapılan haşhaş bitkisinin açan çiçekleri, Afyon Ovası’nda tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.

Afyon Ovası’ndaki haşhaş tarlaları ilkbaharda açan, yazın da olgunlaşan çiçeklerle görsel şölenin yaşandığı bir bölge haline geliyor. Asırlardır bölgedeki çiftçilerin geçim kaynağı olan ve insanlık tarihinin en önemli ilaç bitkisi olarak kabul edilen haşhaşın beyaz ve mor çiçekleri Afyon Ovası’nda tabloyu andıran görüntüsüyle hayran bırakıyor. Bölge halkı ve tarlaların yakınından geçenler beyaz ve mor çiçekli haşhaş tarlalarının fotoğrafını çekiyor.

Sorkun Köyü haşhaş üreticilerinden Mevlüt Tunç, bu sene 10 dönüm haşhaş ekimi yaptığını belirterek, “Afyonkarahisar’ımızın simgesi olan haşhaşlarımız çiçek açmış durumda. Bu çiçeklerle birlikte Afyonkarahisar’ımızın köyleri aynı zamanda Afyonspor’un renkleri olan mor ve beyaza büründü. Her yıl bu dönemde Afyonlar yani haşhaşlar çiçek açmaktadır. Beyaz haşhaşın çiçekleri beyaz renkte, siyah haşhaşın çiçekleri de mor renkte açar. Her yıl 15 Mayıs ile 10 Haziran arasında haşhaş eken bölgeler çiçeğe bürünür. Bu bölgeye gelen misafirlerimiz de sık sık hatıra fotoğrafı çekmektedir” dedi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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