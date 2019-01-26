Bu yazımızda 1808 yılında Adana’nın tanınmış simalarından 3 kadın’ın ilginç girişimcilik hikâyesini anlatacağız. Bu 3 kadın Adana’nın tam merkezinde 14 ayrı vakıf dükkânın işletmesini üzerlerine alacak kadar cesur kadınlardır.

Bu kadınlar Hamîde Hatun, Sittî Fatma Hatun ve Gülendâm Hatun’dur. Her üç hatun da Hasanpaşazâde Mehmet Bey’in nikâhlı eşleridir. Mehmet Bey, bu tarihlerde Adana vali vekili (mütesellim) bulunan Ahmet Bey’in küçük kardeşidir. 1811 Kasım’ında ağabeyi Ahmet Bey ölünce Adana mütesellimi olarak atanacaktır.

Hamîde Hatun, Adana’nın en eski a’yân ailelerinden olan Menemencioğulları’ndandır. Babası 1799 yılında ölen (öldürülen) II. Ahmet Bey’dir. Mehmet Bey’le evlenmiş, fakat çocuğu olmamıştır. Belki de bu sebeple Mehmet Bey, ikinci eşi Sittî Fatma Hatun ile evlenmekte fazlaca zorluk yaşamamıştır. Ancak üçüncü eşi Gülendam Hatun’un kimlerden olduğu ve Mehmet Bey’le ne zaman ve nasıl evlendiği konusunda şimdilik bir bilgimiz yok.

Mehmet Bey, Ramazanoğulları Vakfına ait 14 ayrı dükkânı 1807 yılında kiracısı olarak elinde bulundurmaktaydı. Ancak şimdi bu dükkânların kendi elinde bulunmasında bir sakınca görmüş olmalı ki bu dükkanları 1808 yılında nikâhlı eşleri bulunan yukarıda isimlerini saydığımız 3 kadının işletmesi için ferağda bulunmuştur.

Bu işlem için vekil tayin ettiği kişi İstanbul’da Divan-ı Hümâyûn’da katiplik yapmakta olan Mustafa Efendi’dir. Mehmet Bey’in vekili Mustafa Efendi Adana’ya gelerek Ramazanoğulları Vakfı mütevellisi Ali Efendi ve Ramazanoğlu Vakfı Kaymakamı İshak Efendi’yi buluyor ve elindeki vekâletnameyi gösteriyor.

Vakıf yöneticileri vekaletname doğrultusunda Adana şehir merkezinde, bugün Bakırcılar Çarşısı denilen tarihî 8 Kapılı Çarşı içerisinde yer alan Ramazanoğulları Vakfına ait bu 14 dükkan’ın 1808 yılı işletmesinin bu 3 kadına bırakıldığını gösteren temessük’ü tanzim ediyorlar. Adana valisi, Adana kadısı bu işlemi onayladıklarında kiracı değişikliği 70 numaralı Adana Şer’iye siciline kayıt ediliyor. Ancak bu temessük (senet) normal kadı hüccetlerinden farklı olarak şuhûdü’l-hal (mahkeme şahitleri) olmaksızın Ali Efendi ve İshak Efendi’nin pençe (imzaları) ile sicile kayıt ediliyor.

İşin başka ilginç bir yanı ise bu hüccet 1807 yılına ait olup 1808 yılında vakıf dükkânların işletmesi ile ilgili olduğu halde 1815- 1819 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden 70 numaralı defterin baş kısmına eklemlenmiştir. İşin ilginç yanı vakfın kaymakamı olarak imza koyan Es-seyyid El-hac İshak Efendi bu tarihlerde Adana müftüsüdür ve Hasanpaşazâde Mehmet Bey’in babası Abdullah Paşa’nın da amcasının oğludur.

Baba adı verilmeyen mütevellî Ali Efendi ise büyük bir ihtimalle İshak Bey’in eşi Ayşe Hanım’ın babasıdır. Karslızâdeler a’yan ailesinin bir kolu ilmiyeden, bir kolu askeriyeden olunca aileden 3 kadına 14 vakıf dükkânın işletmesinin verilmesi ve bunun normal sicile değil de 5 sene sonraki sicile işlenmesi artık benim için çok garip görünmüyor. Zaten bir süre sonra İshak Efendi’nin çocukları ve torunları bizzat devreye girecek ve kendilerini “Ramazanoğulları Hanedanından” diye takdim etmekte bir sakınca görmeyeceklerdir.

Adana Şer’iye Sicili 70, imaj 1, sayfa 4, belge 5

Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki:

Kā’immakām ve mütevellisi olduğumuz Ramazanoğlu Evkāfı’ndan Cemâ’at-ı Ömer Paşa’da vâkı’ bir bâb habbâz dükkânına ve Cemâ’at-ı arabacıyânda bir bâb yine habbâz dükkânıyla iki bâb kebabçı dükkânlarına ve yine Cemâ’at-i kalaycıyânda iki bâb dükkânlara ve Cemâ’at-ı Sun’ullah Ağa’da bir bâb helvacı dükkanına ve yine evkâf-ı mezbûreden Bab-ı Tarsus’da helvacı dükkânıyla ittisâlinde bir bab duhancı dükkânlarına ve Cemaat-ı Bedestan’da dört bab dükkânlara mutasarrıf olan Hasanpaşazâde El-hâcc Mehmed Bey, Asitâne-i aliyye sükkânından olub tarafından olup vekâleten emlâk ve dekâkîn ve arazîsinin füruhtu için yedinde olan vekâlet emr-i şerîfi ve hüccet-i şer’iyye olan Divan-ı hümâyûn ketebelerinden Mustafa Efendi, ma’rifet-i vâlî ve ma’rifet-i şer’le sâlifü’z-zikr dekâkîn-i mezbûreleri işbu bâ’isetü’t-temessük mîr-i mûmâ ileyhin ıyâlleri Hamîde Hatun ve Sittî Fatma Hatun ve Gülendâm Hatunların ber vech-i iştirak ferağ ve kasr-ı yed-i vekîl-i mûmâ ileyh efendinin ve mîr-i mûmâ ileyhin mühürleriyle memhûr bir kıt’a temessük yedlerine teslim etmekle işbu 1233 senesinde mah-ı Recebü’ş-şerifin evâsıtında bir sene tamamına kadar defter-i vakfda olan icâre-i muayyeneleriyle fâriğ-i mûmâ ileyhin ferağ ve kasr-ı yedinden merkûmûn Hamîde Hatun’a ve Sittî Fatma Hatun’a ve Gülendâm Hatun’a îcâr olundukda onlar dahi ber mûceb-i muharrer istîcâr ve kabûl etmeleriyle yedlerine taraf-ı vakfdan işbu ma’mûlün bih temessük verilmişdir. Gerekdir ki zabt ve tasarruflarına tarafımızdan ve taraf-ı âherden kimesne mâni’ olmaya. (1233 Receb/ Ağustos 1808)

El-fâkîr Es-seyyid El-hâcc İshak Kâ’immakām-ı vakf-ı mezbûr hâlen

El-fakîr Mîr seyyid Ali Mütevellî-i vakf-ı mezbûr hâlen