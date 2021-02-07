Hasankeyf’teki mağaralar turizme kazandırılacak

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/HASANKEYF(Batman), (DHA)- BATMAN’ın tarihi ilçesi Hasankeyf’teki mağaralar kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılacak. Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, eksiklikler tamamlandığını ilçenin parmakla gösterileceğini belirterek, “Hasankeyf tamamıyla su altında kalmış değil. Hala bu eserlerin mevcudiyeti ile çok büyük bir potansiyel barındırıyoruz. Gerek kazı, gerek uzun yıllara sahip restorasyon çalışmalarına bu yıl itibariyle başlanıyor. Bütün bu mağaralar ileriki dönemlerde hem turizme kazandırılacak hem de ekonomiye katkısı olacak” dedi.

Batman Valiliği’nin daveti üzerine kente gelen bir grup gazeteci, Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) kapsamında inşa edilen gövde bakımından dünyanın en uzun, güç bakımından ise Türkiye’nin 4’üncü büyük barajı Veysel Eroğlu-Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali ile birlikte sular altında kalan Hasankeyf ilçesinin yeni yerleşkesini gezdi. Yerleşkede yapılan Hasankeyf Müzesi ve Arkeopark alanında gazetecilere Kaymakam Şenol Öztürk ve Belediye Başkaın Abdulvahap Kusen eşlik etti.

‘MAĞARALAR TURİZME KAZANDIRILACAK’

Kaymakam Şenol Öztürk, eksiklikler tamamlanınca ilçenin parmakla gösterileceğini ifade ederek, “Tarihi eserlerin mevcut olduğu alanı turizme kazandırmak istiyoruz. Onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıl öncesine, tarihe tanıklık etmiş kadim bir antik kültür şehri olan Hasankeyf, tamamıyla su altında kalmış değil. Hala bu eserlerin mevcudiyeti ile çok büyük bir potansiyel barındırıyoruz. Gerek kazı, gerek uzun yıllara sahip restorasyon çalışmalarına bu yıl itibariyle başlanıyor. Bütün bu mağaralar ileriki dönemlerde hem turizme kazandırılacak hem de ekonomiye katkısı olacak. Ilısu Barajı’nın getirmiş olduğu su kaynaklarını alternatif turizm kaynaklarıyla beraber, hem tarih hem kültür hem spor hem de doğa turizmi alanları olarak değerlendireceğiz. İnşallah tüm kaynaklarımız en iyi şekilde Türkiye ekonomisine ve Hasankeyf ekonomisine kazandırılmış olacak. Hasankeyf bir yandan da değişim-dönüşüm içerisinde. Bazı eksikleri var ve pandemi döneminde bu eksikleri tamamlama fırsatı buluyoruz. Yavaş yavaş yeşillendirilmesi, çevre düzenlemeleri hayata geçtiğinde inşallah çok daha güzel bir Hasankeyf ile tüm ziyaretçilerimiz, tanışmış olacak. Biz bu dönemi bir fırsat olarak değerlendirdik” diye konuştu.

Gazeteci Veyis Ateş, Hasankeyf’in kendisi için her zaman tılsımlı bir yer olduğunu ifade ederek, “Buranın en yeni eseri 1473 yılından, eskisini siz düşünün” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Hikmet Genç de Hasankeyf’e ikinci kez geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Her bölge kendine özel bir şey atfeder. Hasankeyf benim için diğerlerinden çok farklı bir konumda. Farklı bir duygu veriyor.”

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