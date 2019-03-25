Türk siyasetinin efsane isimlerinden Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş’ın kardeşi Hasan Yalçıntaş Altındağ ilçesinden İYİ Parti’nin Belediye Başkan adayı oldu.

Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş: 1933 Ankara doğumludur.

Yüksek Ticaret ve İktisat Okulu’nu bitirdi, Fransa Caen Üniversitesi’nde Doktora, İngiltere Londra Üniversitesi London School of Economics and Social Sciences’de Doçentlik Çalışmaları yaptı.

DSİ ve DPT’de Yönetici, TRT Genel Müdürlüğü, Türkiye Gazetesi Başyazarlığı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyeliği, Tercüman Gazetesi Yazarlığı yaptı.

XXI., XXII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile AGİTPA Türk Grubu Başkanlığı yaptı. Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde hocalık yaptı. Recep Tayyip Erdoğan’a da Milli Türk Talebe Birliği’nde hocalık yapmıştı.

Şimdi de bu efsane ismin kardeşi Hasan Yalçıntaş Altındağ ilçesinden İYİ Parti’nin Belediye Başkan adayı oldu .31 Mart yerel seçimine 5 gün kala Yalçıntaş’tan AKP’li seçmenlere önemli bir mesaj geldi.

Yalçıntaş, “Sayın cumhurbaşkanımız beni çok sever. Bende sayın cumhurbaşkanımızı seviyorum. Aramızda sevgi saygı vardır. Hem büyükşehirde Mansur Yavaş ile 44 yıllık bir dostluğumuzdan dolayı ben hem büyükşehir belediyesinden hem de sayın cumhurbaşkanımızdan Altındağ’ımıza çok büyük destekler alacağımı düşünüyorum. Bu alacağım desteklerde Altındağlılara hizmet olarak yansıyacaktır” dedi.

“Çılgın projemiz millete hizmet olacak. Altındağ’da zaten işsizlik almış başını gidiyor. Biz bu vatandaşlarımıza hem iş ortamı yaratarak her eve en az bir maaş girmesini sağlayacağız hem de yardımlarımıza desteklerimize devam edeceğiz” diyen Yalçıntaş sıcak kişiliği, önemli hedefleri ve Erdoğan ile diyaloğu ile seçimi kazanacağına inanıyor.

Veysel Tiryaki’nin de Altındağ’a önemli yatırımlar yaptığını vurgulayan Yalçıntaş etik kurallara sıkı sıkı bağlı bir siyasetçi olarak dikkat çekiyor.

Rakiplerini takdir eden, yaptıkları olumlu işleri beğenen ve siyasette kavgacı üslubu değil, barışçı üslubu tercih eden Yalçıntaş doğma büyüme Altındağlı olmakla da gurur duyuyor.

Yalçıntaş, “Büyükşehir ile birlikte bir belediye hastanesi açmayı hedefliyoruz. Bunun hukuki alt yapısını Mansur Yavaş başkanımızla çalışıyoruz. Hukuki alt yapısını yaptığım vakit çok büyük paralar değil bunlar poliklinik şeklinde hastanemizi yapacağız. Altındağ’da bu hastane tarzı polikliniği açabilirsek farklı iki noktada daha hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu bölgelerden bir tanesi Karapürçek diğeri Beşikkaya olacak. Biz bu bölgelere hastane yaptığımız takdirde 160 bin nüfusa hizmet götürmüş olacağız” diyor.

Sağlık her şeyin başı denir ya, Yalçıntaş da bu ilke ile hemşerilerinin sorunlarına sahip çıkıyor ve “Hak eden aday belediye Başkanı olsun. Kim kazanırsa kazansın, Altındağ kazanacak” diyor.